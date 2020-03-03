فلاح أمين الرهيمي - المصداقية في الكلام يخلق الثقة

2020/03/03 | 10:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فلاح_أمين_الرهيمي يقول أحد المفكرين : (ليست العظمة عندي أن يطيع الإنسان الحقيقة ويحترمها ...ولكن وا أسفاه ما أسهل القول وأصعب العمل) وهذا يعني أن الإنسان يجب أن يترجم كلامه إلى فعل الذي من خلاله تنشأ الثقة والمصداقية والشفافية والطاعة والاحترام إذا كان في التعامل الشخصي بين الناس وإذا كان في العلاقة بين المواطن والدولة ...ونحن في العراق الوطن المستباح وشعبه المذبوح نفتقر إلى هذه الظاهرة بشكل نسبي بين الأفراد من أ......

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