سعر الدولار في بغداد اليوم الثلاثاء 3 آذار 2020

2020/03/03 | 10:56 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد سجلت أسواق العملة الأجنبية في بغداد، اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي.وجاءت أسعار بيع وشراء الدولار شركات الصيرفة، كالآتي: سعر البيع للدولار الواحد 1210 دنانير، أي 121 ألف دينار للمائة دولار.وسعر الشراء للدولار 1200 دينار، أي 120 ألف دينار للمائة دولار.أسعار العملات الأجنبية والذهب والنفط […]

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