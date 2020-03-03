2020/03/03 | 11:02 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- موظفون في زراعة البصرة ينظمون وقفة للاحتجاج على آلية توزيع الاراضي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/03 | 11:02.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موظفون في زراعة البصرة ينظمون وقفة للاحتجاج على آلية توزيع الاراضي) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موظفون في زراعة البصرة ينظمون وقفة للاحتجاج على آلية توزيع الاراضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).