مواجهات نارية للمنتخب الوطني للملاكمة في بطولة آسيا

2020/03/03 | 11:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أجرت اللجنة المنظمة لبطولة آسيا للملاكمة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 قرعة مواجهات اللاعبين المشاركين في البطولة ،التي ستنطلق منافساتها اليوم الثلاثاء في المملكة الأردنية الهاشمية.

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