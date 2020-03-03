خلال 10 ايام.. كابينة وزارية جاهزة وبرضى جميع الكتل السياسية

2020/03/03 | 11:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو مجلس النواب مهدي عبد الكريم، عن وجود كابينة وزارية ستم اكمالها خلال مدة لا تتجاوز الـ15 يوما.وقال عبد الكريم في حديث لـ”العهد نيوز” اليوم الثلاثاء، ان “الاسماء البديلة لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي موجودة وسيتم تقديمها في مدة لا تتجاوز الـ15 يوما” مستدركا ان “الكابينة الوزارية سيتم ايضا اكمالها خلال هذه […]

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