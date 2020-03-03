أوديجارد أرغب في الاستمرار مع ريال سوسييداد وخوض فترة الإعارة كاملة

2020/03/03 | 11:41 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق كشف النرويجي مارتن أوديجارد، لاعب ريال سوسييداد، عن موقفه من العودة لريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.ويلعب أوديجارد (21 عامًا) مع سوسييداد، معارًا من ريال مدريد لمدة موسمين، وذلك في ظل صعوبة مشاركته مع الميرنجي.وأشارت العديد من التقارير إلى رغبة ريال مدريد في استعادة أوديجارد بعد نهاية الموسم الجاري، في […]

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