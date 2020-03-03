مصادر: تأخر ميزانية العراق يعرقل مشتريات حبوب جديدة

2020/03/03 | 11:44 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

قالت مصادر بوزارة التجارة لرويترز يوم الثلاثاء إن تأخير الموافقة على ميزانية العراق في ضوء المأزق السياسي يعرقل توقيع عقود مشتريات حبوب جديدة.

وذكرت المصادر أن العراق، أكبر مشتر للقمح والأرز في الشرق الأوسط، يملك مخزونات استراتيجية من الاثنين تكفي لمدة شهرين.

ولم يتسن الاتصال بالوزارة علي الفور للتعقيب.

وتابعت المصادر أن مخزونات القمح الاستراتيجية تكفي حتى بدء موسم الحصاد المحلي في أبريل نيسان.

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