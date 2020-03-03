شركة “تويتر” تقلص عدد موظفيها بسبب “كورونا”

2020/03/03 | 11:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب مخاوف من تفشي فيروس “كورونا” المستجد، أمرت إدارة موقع “تويتر” عملاق التواصل الاجتماعي، موظفيها في كل من اليابان وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية، بعدم الحضور إلى المكاتب والعمل من المنزل.وأوضحت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية، أن “تويتر” وجه الأمر لموظفيه، الاثنين، بسبب القيود التي فرضتها سلطات الدول المذكورة سلفا، في محاولة لمنع انتشار أكبر للفيروس.

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