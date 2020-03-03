ذي قار تسجل 5 حالات اشتباه بفيروس كورونا‎ ‎

2020/03/03 | 11:47 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت دائرة صحة ذي قار، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل خمس حالات يشتبه اصابتهم بفيروس كورونا المستجد.‏وقال مدير عام صحة ذي قارعبد الحسين الجابري في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “الفرق الصحية التابعة لدائرتنا قامت بأخذ ‏العينات من المشتبه بهم وتم ارسالها الى مختبر الصحة العامة في بغداد صباح اليوم وبانتظار نتائج الفحص”.‏وأضاف الجابري

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