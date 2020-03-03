مصادر سياسية لـ “العهد نيوز”: شكر والجبوري والكاظمي اسماء بديلة لعلاوي

2020/03/03 | 11:47 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص اعلنت مصادر نيابية ان هناك بعض الاسماء بدأت تتداول داخل الاروقة السياسية للتكليف برئاسة والوزراء بدلا من محمد توفيق علاوي.وقالت المصادر لـ “ألعهد نيوز”، ان “اسماء هيثم الجبوري مصطفى الكاظمي علي شكري، بدأت تتداول داخل الاروقة السياسية”.

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