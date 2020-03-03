يحدث في العراق.. لاعب دولي يعتدي على زميله بالفريق خلال إحدى مباريات دوري النخبة(فيديو)

2020/03/03 | 11:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد أظهر شريط مسجل من دوري النخبة العراقي لكرة القدم، اعتداء لاعب نادي الطلبة سامان سعيد على أحد زملائه في الفريق، في إحدى المباريات.

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