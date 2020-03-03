السليمانية تعلن الوضع الصحي لعائلة كاملة اصيبت بفيروس كورونا

2020/03/03 | 11:48 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن المدير العام لصحة السليمانية، الثلاثاء، ان الوضع الصحي للمصابين بفيروس كورونا في محافظة السليمانية جيد، وذكل عقب تشخيص خمس اصابات بالفيروس في المحافظة، لاشخاص كانوا في ايران.وقال صباح نصر الدين للصحفيين، ان المصابين الخمسة بفايروس كورونا هم من عائلة واحدة، واوضاعهم الصحية جيدة ولايشكون من اي مشكلة صحية.وبين أن المصابين يخضعون لرعاية طبية مستمرة، وأن الفيروس ينتقل عن طريق التلامس المباشر فقط، لذا ندعو المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والابتعاد عن الاماكن المزدحمة".

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