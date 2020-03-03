بالوثائق.. القانونية النيابية تكشف عن ملف فساد في الوقف الشيعي

2020/03/03 | 11:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، اليوم الثلاثاء، عن ملف فساد في الوقف الشيعي، يتعلق بمشروع استثماري أثيرت حوله الكثير من الشبهات.

وقال العقابي في بيان تلقت "الغد برس"، نسخة منه، انه "استكمالا لمتابعاتنا السابقة لملفات الفساد ومنها ملف عقد استثمار ارض جامع الرحمن من قبل ديوان الوقف الشيعي، نشير هنا إلى مفارقة غريبة وفضيحة كبيرة طالت هذا العقد".

وبين ان "الوقف الشيعي أبرم عقدا مع شركة خاسرة وهي شركة (أبراج الرخاء) التي يشير الموقف المالي لها بموجب الحسابات الختامية المثبتة لدى دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة لغاية عام 2019، الى أن ايرادات الشركة خمسة ملايين دينار فقط عن تجهيزات كهربائية وليس لديها اي تعاقدات حكومية وبلغ صافي عجز الشركة مليونين ونصف المليون دينار".

واضاف "مع هذه المعلومات، احيل للشركة مشروع استثمار أرض جامع الرحمن والتي تقدر قيمتها العقارية بمليارات الدنانير"، متسائلا "كيف لشركة بهذه المواصفات ان تنفذ عقدا استثماريا هائلا كهذا العقد؟".

واوضح العقابي ان "هذا العقد تضمن انتهاكات واضحة وجسيمة للقوانين العراقية النافذة وهدراً كبيراً في المال العام، إذ لم تحصل موافقة الجهات القطاعية المعنية عليه، مثل هيئة الاستثمار وأمانة بغداد، وهو ما يؤكد مخالفة العقد لقانون الاستثمار وقانون التصميم الاساس لمدينة بغداد وقانون تنفيذ العقود الحكومية، والهدف من ورائه تمرير صفقات يشوبها فساد كبير لصالح شخصيات متنفذة في ديوان الوقف الشيعي".

واشار العقابي الى "مخاطبة الادعاء العام وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المختصة للتحقيق في هذا العقد واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتلاعبين بالمال العام ومكافحة الفساد البين في هذا الملف".

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