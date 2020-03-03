2020/03/03 | 11:48 - المصدر: الغد برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغددا /الغد برس:
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع بأسعار صرف الدولار في السوق المحلية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ارتفعت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية، اليوم الثلاثاء.
وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.500 دينار لكل 100 دولار.
أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:
سعر بيع الدولار = 121.000 دينار.
سعر شراء الدولار = 120.000 دينار.
النجف
120,500
اربيل
120,375
البصرة
120,600
السليمانية
120,450
الموصل
120,500
ميسان
120,650
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع بأسعار صرف الدولار في السوق المحلية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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