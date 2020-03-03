ارتفاع بأسعار صرف الدولار في السوق المحلية

2020/03/03 | 11:48 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغددا /الغد برس:

ارتفعت اسعار صرف الدولار ببورصة الكفاح والاسواق المحلية، اليوم الثلاثاء.

وسجلت أسعار بورصة الكفاح – بغداد 120.500 دينار لكل 100 دولار.

أسعار البيع والشراء في محلات الصيرفة:

سعر بيع الدولار = 121.000 دينار.

سعر شراء الدولار = 120.000 دينار.

النجف

120,500

اربيل

120,375

البصرة

120,600

السليمانية

120,450

الموصل

120,500

ميسان

120,650

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