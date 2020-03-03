مؤسسة الشهداء تعلن العثور على مواقع لمقابر جماعية تعود للكرد الفيليين

2020/03/03 | 11:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت مؤسسة الشهداء، الثلاثاء، العثور على مواقع لمقابر جماعية تعود للكرد الفيليين.وذكرت المؤسسة، في بيان، إن "كوادر دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية التابعة لمؤسسة الشهداء تمكنت من تحليل بعض الصور الجوية ومقاطعتها مع معلومات متوفرة لديها ، حيث تم التوصل إلى عدة مواقع لمقابر جماعية تعود لضحايا الكورد الفيليين وضحايا جرائم حزب البعث".وأضاف البيان، أنه "بتوجيه مباشر من قبل رئيس المؤسسة كاظم عويد ، تم تشكيل فريق برئاسة مدير عام دائرة المقابر ضياء كريم الساعدي وكوادر الدائرة لإعداد المخططات والمرتسمات وتثبيت الاحداثيات الخاصة بتلك المواقع".وبين، أنه "سيتم إدخال هذه المواقع ضمن خطط الدائرة لفتحها في اسرع وقت ممكن حال توفر التخصيصات المالية اللازمة لذلك".يذكر ، ان دائرة المقابر وفريقها ، اكتشفوا عددا كبيرا من المقابر الجماعية خلال السنوات السابقة والى الان ، حيث تعود الى ضحايا جرائم النظام الصدامي ، واخريات ارتكبتها عصابات القاعدة وداعش الإرهابيين.

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