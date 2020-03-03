بالوثائق.. الوقف الشيعي يحيل عقداً استثمارياً لشركة خاسرة دون موافقة هيأة الاستثمار وامانة بغداد

2020/03/03 | 11:48 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادكشف النائب حسين العقابي، اليوم الثلاثاء، عن وثائق قال انها تثبت قيام الوقف الشيعي باحالة عقد استثماري لشركة خاسرة دون موافقة هيأة الاستثمار وامانة بغداد.وقال في بيان، انه " استكمالا لمتابعاتنا السابقة لملفات الفساد ومنها ملف عقد استثمار ارض جامع الرحمن من قبل ديوان الوقف الشيعي ، نشير هنا إلى مفارقة غريبة وفضيحة كبيرة طالت هذا العقد ، إذ قام الوقف الشيعي بإبرام عقد مع شركة خاسرة وهي شركة ( أبراج الرخاء) التي يشير الموقف المالي للشركة بموجب الحسابات الختامية المثبتة لدى دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة لغاية عام 2019 ان ايرادات الشركة 5000,000 خمسة ملايين دينار عراقي فقط عن تجهيزات كهربائية وليس لديها اي تعاقدات حكومية وبلغ صافي عجز الشركة مليونين ونصف دينار عراقي ، ومع هذا أحيل لها مشروع استثمار ارض جامع الرحمن والتي تقدر قيمتها العقارية بمليارات الدولارات ، فكيف لشركة بهذه المواصفات ان تنفذ عقد استثماري هائل كهذا العقد ؟! ، كما أثبتت وثائق دائرة مسجل الشركات في وزارة التجارة ان هذه الشركة من الشركات الخاسرة .واضاف، ان" هذا العقد تضمن انتهاكات واضحة وجسيمة للقوانين العراقية النافذة وهدرا كبيرا في المال العام، إذ لم تحصل موافقة الجهات القطاعية المعنية عليه ( مثل هيأة الاستثمار وأمانة بغداد ) ، كما مبين في الوثائق المرفقة مع بياننا هذا ،وهو ما يؤكد مخالفة العقد لقانون الاستثمار وقانون التصميم الاساس لمدينة بغداد وقانون تنفيذ العقود الحكومية، والهدف من وراءه تمرير صفقات يشوبها فساد كبير لصالح شخصيات متنفذة في ديوان الوقف الشيعي.وتابع، اننا" خاطبنا الادعاء العام وهيئة النزاهة والجهات الرقابية المختصة للتحقيق في هذا العقد واتخاذ الاجراءات القانونية بحق المتلاعبين بالمال العام ومكافحة الفساد البين في هذا الملف .

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