2020/03/03 | 11:52 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق ألقت قوة أمنية، القبض على متهمين أثنين بارتكاب جريمة نكراء في منطقة البياع جنوب غربي العاصمة بغداد.وذكر بيان لاعلام وزارة الداخلية تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “قوة من مكتب البياع في مديرية مكافحة اجرام بغداد التابعة الى وكالة الوزارة لشؤون الشرطة في وزارة الداخلية، ألقت القبض على متهمين اثنين […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على متهمين أثنين بارتكاب “جريمة نكراء” في البياع) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على متهمين أثنين بارتكاب “جريمة نكراء” في البياع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).