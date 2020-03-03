قائد عمليات الفرات الأوسط يعلن انطلاق عمليات لمسح وتفتيش منطقة عين التمر بمشاركة القوات الأمنية

2020/03/03 | 11:56 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قائد عمليات الفرات الأوسط علي الحمداني، الثلاثاء، انطلاق عمليات لمسح وتفتيش منطقة عين التمر بمشاركة القوات الأمنية لتأمين محافظة كربلاء المقدسة.وقال الحمداني في تصريح لاعلام الحشد وتابعته وكالة صدى ,انه “في الساعة السادسة صباحا انطلقت عمليات مسح و تفتيش منطقة عين التمر بمشاركة القوات الأمنية”، مبينا ان “الهدف من العملية مسح المنطقة وتطهيرها

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