بعد تسجيلها أربع حالات.. صحة السليمانية توضح بشأن أوضاع المصابين بـ’’كورونا’’

2020/03/03 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- السليمانية

كشف مدير عام دائرة صحة السليمانية، صباح نصر الدين، الثلاثاء (03 آذار 2020)، عن صحة الأوضاع الصحية، للأشخاص المصابين بفيروس "كورونا"، في المحافظة.

وقال مدير عام الدائرة نصر الدين خلال مؤتمر صحفي، إن "المصابين الخمسة بفيروس كورونا هم من عائلة واحدة، واوضاعهم الصحية جيدة، وليس لديهم شكوى من أي مشكلة صحية يعانون منها".

وأضاف، أن "فيروس كورونا ينتقل عن طريق التلامس المباشر فقط"، داعياً "المواطنين الى الالتزام بالتعليمات الصحية والابتعاد عن الاماكن المزدحمة".

وأشار نصر الدين إلى أن "المصابين بفيروس كورونا يخضعون لرعاية طبية مستمرة، ونحن نقوم بفحصوات يومية ومستمرة للاشخاص العائدين من إيران للتاكد من عدم اصابتهم بالفيروس".

وأكد ان "دائرة صحة السليمانية اتخذت جميع الاجراءات اللازمة لحماية المواطنين، وتوفير جميع المستلزمات الضرورية للكوادر الصحية التي لديها اتصال مباشر مع المرضى".

يُشار إلى أن وزارة الصحة العراقية، قد أعلنت أول أمس، تسجيل أربع إصابات بفيروس "كورونا"، لعائلة كانت قادمة من إيران إلى محافظة السليمانية.





بغداد اليوم- ديالى

كشف مسؤول حكومي في محافظة ديالى، الثلاثاء (3 آذار 2020)، عن مضمون تقرير جديد حول عودة الحياة لأكبر مدينة صناعية داخل المحافظة.

وقال مدير ناحية بني سعد (20كم جنوب غرب بعقوبة) نجم السعدي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" نحو 30

بغداد اليوم-النجف

أصدرت محكمة جنايات النجف الاتحادية، الثلاثاء (03 آذار، 2020) أحكاما مختلفة بحق مدانين اثنين عن جريمة المتاجرة بالمواد المخدرة في قضاء الكوفة.

وقال المركز الإعلامي في مجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن "المدان الأول أدين بالس

بغداد اليوم-المثنى

أعلنت مديرية تربية محافظة المثنى، الثلاثاء (03 اذار 2020)، تقليص الدوام الرسمي في المديرية بنسبة 50 %، فيما وجهت بإلغاء بصمة الحضور للموظفين مؤقتاً.





وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "حسب توجيهات معالي وزي

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