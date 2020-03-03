إطلاق سراح شيخ عشيرة العبيد في البغدادي بعد اعتقاله من قبل قوة أمريكية قبل أيام

2020/03/03 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- الأنبار

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، الثلاثاء (3 اذار 2020)، بإطلاق سراح شيخ عشيرة العبيد في ناحية البغدادي بالأنبار، بعد أيام مم اعتقاله من قبل قوة أمريكية، بمشاركة قوة أخرى عراقية.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شيخ عشيرة العبيد في البغدادي بمحافظة الانبار، معدي العبيدي، والذي اعتقلته قوة اميركية من داره قبل أيام، أطلق سراحه اليوم".

وكان مصدر أمني من محافظة الانبار قد أفاد، الاثنين (24 شباط 2020)، بأن قوة أمريكية اعتقلت شيخ عشيرة العبيدي غربي الانبار.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، إن "قوة امريكية اعتقلت الشيخ معدي العبيدي شيخ عشيرة العبيدي، والقيادي بالحشد العشائري، بعد مداهمة منزله في منطقة البغدادي غربي الانبار".

ولم يكشف المصدر المزيد عن تفاصيل العملية، بالإضافة إلى الاسباب التي دفعت القوات الامريكية لاعتقاله.

عقب ذلك، كشف لقيادي بالحشد العشائري، قطري العبيدي، الاثنين (24 شباط 2020)، حقيقة ضلوع شيخ العشيرة الذي اعتقلته القوات الامريكية صباح اليوم، معدي العبيدي، بقصف قاعدة عين الأسد العسكرية من قبل إيران.

وقال العبيدي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الحديث عن مشاركة الشيخ معدي العبيدي بتعاونه مع جهات أخرى والمشاركة بقصف قاعدة عين الاسد لا صحة له، ويمثل ادعاء كاذباً"، مبيناً أن "سبب اعتقال شيخ العشيرة من قبل القوات الامريكية هذا اليوم غير مفهوم أو واضح لغاية الان".

وأضاف، أن "عملية الاعتقال التي جرت هذا اليوم شاركت فيها القوات الامريكية وقوات مكافحة الارهاب والطيران الامريكي ايضاً".

وكانت إيران قد اعلنت فجر الاربعاء (08 كانون الثاني 2020)، استهداف قاعدة عين الاسد التي تتواجد فيها قوات امريكية، في محافظة الانبار، غربي العراق، بصواريخ باليستية، وذلك انتقاماً لاغتيال قائد فيلق القدس الايراني، قاسم سليماني.

وكشفت وزارة الدفاع الامريكية، الجمعة (21 شباط 2020)، أن عدد الجنود الأميركيين الذين أصيبوا بارتجاج في الدماغ من جراء إطلاق إيران صواريخ على قاعدتهم في العراق الشهر الماضي، قد ارتفع إلى 110، دون أن يقتل أحد.

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