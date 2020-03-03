أنقرة تعلن قتل 9 عناصر من الـ PKK بضربات جوية شمالي العراق

2020/03/03 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء (3 آذار 2020)، مقتل 9 عناصر من حزب العمال الكردستاني PKK، بعملية جوية شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان تابعته (بغداد اليوم)، إن "القوات الجوية العسكرية، نفذت، ضربة جوية، في منطقة قنديل شمال العراق، وقتلت 9 عناصر من الـ PKK".

وأضافت وفقاً لبيان أن "العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني ستستمر بحزم".

بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب عن تحالف "الفتح"، مختار الموسوي، الثلاثاء (3 آذار 2020) أن بديل رئيس مجلس الوزراء المكلف الذي اعتذر محمد توفيق علاوي، سيفشل ايضا في حال استمرار ضغط الكتل السياسية واصرارها على تقسيم الوزراء حسب المحاصصة.

بغداد اليوم- بغداد

قال النائب عن تحالف سائرون، رعد المكصوصي، الثلاثاء (3 اذار 2020)، إن فشل تمرير حكومة المكلف محمد توفيق علاوي، كان بسبب عدم التوافق بين جبهتين، ستعمل إحداهما على إفشال تسمية أي شخصية مستقلة خلفاً لعلاوي.

وذكر رعد المكصوصي، في

بغداد اليوم- متابعة

ذكرت مصادر إعلامية يمنية، أن الشاب الذي تأكدت إصابته بفيروس كورونا بعد عودته من الخارج، عمد إلى الفرار من مستشفى ابن سينا في حضرموت بعد تجهيز غرفة حجر صحي له.

أول حالة اصابة بفيروس "كورونا" في اليمن وتسجيل 9 اصابات

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