مصدر نيابي لـ “العهد نيوز” : الكاظمي مرفوض برلمانيا وشعبيا للترشيح لرئاسة الوزراء

2020/03/03 | 11:59 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص افادت مصادر نيابية، ان هناك رفض كامل من قبل مجلس النواب بجميع كتله لترشيح رئيس جهاز المخابرات مصطفى الكاظمي لرئاسة الوزراء.وقالت المصدار لـ “العهد نيوز”، ان “هناك رفض شعبي ايضا لترشيحه، لذا من المستبعد ان يتم ترشيحه”.

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