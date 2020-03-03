2020/03/03 | 12:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة …كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، حسين العقابي، عن “فضيحة” في إحالة الوقف الشيعي لعقد استثمار لشركة خاسرة دون موافقة هيئة الاستثمار وامانة بغداد.وقال العقابي في بيان تلقته المستقلة، إنه “استكمالا لمتابعاتنا السابقة لملفات الفساد ومنها ملف عقد استثمار ارض جامع الرحمن من قبل ديوان الوقف الشيعي، نشير هنا إلى مفارقة غريبة وفضيحة كبيرة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فضيحة عقد استثمار في الوقف الشيعي) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فضيحة عقد استثمار في الوقف الشيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).