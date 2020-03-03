2020/03/03 | 12:04 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المالية النيابية: قيمة العجز في الموازنة 51 ترليون دينار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/03 | 12:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: قيمة العجز في الموازنة 51 ترليون دينار) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: قيمة العجز في الموازنة 51 ترليون دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).