واع توثق عمليات إنتاج الكمامات في مصنع القطنية

2020/03/03 | 12:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وثقت عدسة وكالة الأنباء العراقية (واع),عمليات إنتاج الكمامات في مصنع القطنية التابع لوزارة الصناعة ،الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود".

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