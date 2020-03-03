الإتحاد الأوروبي يعقد غدا اجتماعا طارئا حول اللاجئين

2020/03/03 | 12:06 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعقد وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي اجتماعا طارئا الأربعاء، لبحث تداعيات قرار تركيا فتح حدودها أمام اللاجئين إلى أوروبا، في خطوة قد تحدث أزمة لجوء جديدة.ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة قولها إن الاجتماع قد يبحث أيضا سبل دعم اليونان وبلغاريا في ضبط الحدود الخارجية للاتحاد.وسبق أن دعا وزير الداخلية النمساوي كارل نيهامر دول […]

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