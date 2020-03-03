2020/03/03 | 12:08 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الصحة إطلاق خمسة ملايين دولار لمواجهة فيروس كورونا.وقال مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة الدكتور رياض عبد الأمير في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) واطلعت عليه وكالة صدى ,إن”وزارة المالية أطلقت خمسة ملايين دولار لتأمين أجهزة متطورة لمواجهة فايروس كورونا”، لافتاً إلى أن”المبلغ تم توزيعه على المحافظات وبحسب حجمها والكثافة

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