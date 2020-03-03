عاجل … خاص بـ “العهد نيوز” : علماء عراقيون يتوصلون لعلاج “حاسم” لكورونا

2020/03/03 | 12:12 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد- خاص اعلن فريق علمي في إقليم كردستان عن التوصل إلى علاج حاسم لمرض “كوفيد تسعة عشر، المعروف بفيروس كورونا الجديد”.وقال مصادر خاصة لـ “العهد نيوز”، اليوم الثلاثاء، انه “بإمكان احدى الشركات وضع الدواء في متناول المرضى خلال فترة أسبوعين، بشرط ان تحصل على دعم المستثمرين”.وأضافت المصادر، أن “هناك امكانية لايصال […]

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