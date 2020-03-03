إطلاق 5 ملايين دولار لمواجهة كورونا


إطلاق 5 ملايين دولار لمواجهة كورونا
2020/03/03 | 12:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- إطلاق 5 ملايين دولار لمواجهة كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتحاد الوطني الكردستاني الإلكتروني بتاريخ: 2020/03/03 | 12:14.

النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتحاد الوطني الكردستاني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطلاق 5 ملايين دولار لمواجهة كورونا ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطلاق 5 ملايين دولار لمواجهة كورونا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).

واصل القراءة على الاتحاد الوطني الكردستاني
Sponsored Links