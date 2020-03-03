سائرون : المتظاهرين ستكون لهم كلمة في حال تأخر الاتفاق على بديل علاوي

2020/03/03 | 12:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ...اكد النائب عن تحالف سائرون ستار العتابي ان المتظاهرين ستكون لهم كلمة في حال تأخر الاتفاق على بديل رئيس الوزراء المكلف المستقيل محمد توفيق علاوي.

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