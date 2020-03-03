بلاسخارت يصل الى مقر الامم المتحدة لحضور جلسة مجلس الامن

2020/03/03 | 12:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ...وصلت ممثلة مجلس الامن الخاصة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) جينين هينيس بلاسخارت الى مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

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