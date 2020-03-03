الرافدين يطلق خمس فئات من السلف للموظفين.. تعرف على فوائدها ومدة تسديدها!

2020/03/03 | 12:16 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اطلق مصرف الرافدين، يوم الجمعة الماضية 28 شباط، وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تترواح ما بين ( 5 ، 10 ، 15، 20، 25 ) مليون دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.وقال بيان للمصرف تلقته “يس عراق” إنه “تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة […]

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