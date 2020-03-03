هيئة الأنواء الجوية تعلن توقعاتها لطقس العراق في الأيام الأربع القادمة

2020/03/03 | 12:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الثلاثاء، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.وذكر الهيئة، في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “طقس الاربعاء سيكون في المنطقة الوسطى، صحو مع بعض الغيوم، وفي المنطقة الشمالية صحو مع بعض الغيوم، وفي المنطقة الجنوبية، صحو مع بعض الغيوم، مشيراً الى ان […]

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