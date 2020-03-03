الطائرات التركية تشن غاراتها على مواقع حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

2020/03/03 | 12:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، مقتل 9 عناصر من حزب العمال الكردستاني PKK، بعملية جوية شمالي العراق.وقالت الوزارة في بيان لها، إن “القوات الجوية العسكرية، نفذت، ضربة جوية، في منطقة قنديل شمال العراق، وقتلت 9 عناصر من الـ PKK”.وأضافت وفقاً لبيان أن “العمليات العسكرية ضد حزب العمال الكردستاني ستستمر […]

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