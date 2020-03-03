2020/03/03 | 12:20 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت اللجنة العليا للفتوى في اقليم كوردستان، الثلاثاء، تعليق صلاة الجمعة في الاماكن التي تشخصت فيها اصابات بفيروس كورونا.وعقدت اللجنة اليوم الثلاثاء اجتماعا خاصاً لبحث خطوات للحد من انتشار فيروس كورونا في مدن الاقليم، بعد تشخيص خمس اصابات في السليمانية.وعقب الاجتماع اعلنت اللجنة، تعليق صلاة الجمعة في الاماكن التي يتم فيها رصد فيروس كورونا مع الاستمرار بأداء الصلاة في باقي مناطق كوردستان.وأكدت اللجنة في بيان ضرورة التزام مواطني الاقليم بتعليمات حكومة الاقليم بشأن التدابير الوقائية لدرء خطر تفشي كورونا.كما أكدت أيضا على حظر اقامة مجالس العزاء والمناسبات الدينية والاجتماعية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعليق صلاة الجمعة بمناطق كورونا في اقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعليق صلاة الجمعة بمناطق كورونا في اقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).