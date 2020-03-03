2020/03/03 | 12:20 - المصدر: الغد برس

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ضبط تلاعب وتزوير بملكية عقار قيمته 3 مليارات دينار في البصرة

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ضبط تلاعب وتزوير بملكية عقار قيمته 3 مليارات دينار في البصرة

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