2020/03/03 | 12:24 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن وزير النقل، عبدالله لعيبي، استمرار تنفيذ اعمال التعقيم والتعفيير لطائرات الناقل الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على سلامة ركابها .وقال لعيبي في بيان، تلقته، العهد نيوز “تم تنفيذ اجراءات وقائية مشددة على طائرات الناقل الوطني حفاظا على سلامة وارواح مسافرينا، مشيرا الى، ان “هذه الاجراءات تشمل تعقيم جسم […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استمرار تنفيذ أعمال التعقيم لطائرات الناقل الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استمرار تنفيذ أعمال التعقيم لطائرات الناقل الوطني للحد من انتشار فيروس كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).