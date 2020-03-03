مفاجأة سارة.. أبل تمنح تعوض مستخدمي هواتف أيفون بالنقود

2020/03/03 | 12:27 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهامات وفضائح واجهتها شركة "أبل" الأمريكية، بسبب تعمدها إبطاء بطارية الهواتف القديمة لدفع مستخدمي هواتف "أيفون" على الترقية إلى إصدارات أحدث قبل الحاجة إليها.

وبسبب الخدعة التي نفذتها الشركة الأمريكية، فرضت هيئة المنافسة والاحتيال الفرنسية، غرامة عليها بقيمة 500 مليون دولار، ورضخت "أبل" للحكم والذي لن يكون بالغرامة المذكورة فقط بل ستدفع 25 دولار إجباريا لكل ستخدم عانى من مشكلة بطء هاتفه، وفقا لـ"سكاي نيوز" نقلا عن صحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقررت "أبل" حسم القضية على مستوى البلاد لتفادي مزيد من الأعباء بعدما سبب الأمر لها أزمة ثقة مع الزبائن، وفقما أظهرته أوراق المحكمة في سان خوسيه.

وستعطي "أبل" الأموال لمستخدمي هواتف "آيفون 6" و"6 بلس" و"6 إس" و"6 إس بلس" و"7" و"7 بلس" في الولايات المتحدة، إلى جانب مستخدمي الهواتف المعتمدة على نظام iOS 11.2 أو الإصدارات التي جاءت بعدها، إلى غاية 21 ديسمبر 2017.

وبررت الشركة الأمريكية بطء الهواتف بعدة عوامل، من بينها التغيرات في درجات الحرارة والاستخدام المفرط.

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