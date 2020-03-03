التربية تطلق حملة لـ ’’تعفير’’ المدارس والوقاية من كورونا

2020/03/03 | 12:27 - المصدر: بغداد اليوم

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"كن مستعداً" حملة التربية لتعفير المدارس والوقاية من فايروس "كورونا"

بغداد اليوم- بغداد

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