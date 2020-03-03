النزاهة تضبط تلاعباً بملكية عقار بقيمة 3 مليار دينار في البصرة

2020/03/03 | 12:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء (3 آذار 2020)، عن قيامها بتنفيذ عملية ضبط حالة تلاعب وتزوير في أحد العقارات ونقل ملكيته في محافظة البصرة، مبينة أن قيمة العقار العائد لأحد المواطنين تصل إلى (3,000,000,000) مليارات دينار.

وذكرت الهيأة، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنَّ "فريق عمل مديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى ملاحظيه التسجيل العقاري في أبي الخصيب، تمكن من ضبط تلاعب وتزوير في أحد العقارات عبر تزوير القسام الشرعي لمالك العقار المتوفى، ونقل ملكيته إلى أحد المواطنين بصورة مخالفة للقانون|، موضحة أن |التلاعب بالعقار البالغة مساحته (16) دونماً تم بالتعاون مع بعض موظفي ملاحظيه التسجيل العقاري في أبي الخصيب".

وأضافت أنه "تم تنظيم محضر ضبطٍ أصولي بالعملية، وعرضه على السيد قاضي محكمة التحقيق المُختصِّة بقضايا النزاهة في محافظة البصرة؛ لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة".

"كن مستعداً" حملة التربية لتعفير المدارس والوقاية من فايروس "كورونا"

بغداد اليوم- بغداد

أطلقت وزارة التربية، الثلاثاء (03 آذار 2020)، حملة "كن مستعداً" لـ"تعفير" المدارس والوقاية من فيروس "كورونا&qu

بغداد اليوم- بابل

منح محافظ بابل وكالة، حسن منديل السرياوي، الثلاثاء (03 آذار 2020)، الموظفين العائدين من السفر، إجازة اعتيادية لمدة 14 يوماً.

وذكرت وثيقة صادرة عن المحافظ، حصلت عليها (بغداد اليوم)، أنه "استناداً للسلطة المخولة لنا وبناءً

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كشف مدير عام دائرة صحة السليمانية، صباح نصر الدين، الثلاثاء (03 آذار 2020)، عن صحة الأوضاع الصحية، للأشخاص المصابين بفيروس "كورونا"، في المحافظة.

وقال مدير عام الدائرة نصر الدين خلال مؤتمر صحفي، إن "المصاب

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