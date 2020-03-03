بالوثيقة.. محافظ بابل وكالة يمنح الموظفين العائدين من السفر إجازة لمدة 14 يوماً

2020/03/03 | 12:27 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بابل

منح محافظ بابل وكالة، حسن منديل السرياوي، الثلاثاء (03 آذار 2020)، الموظفين العائدين من السفر، إجاز...





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