"بعد تحركات لداعش".. اطلاق عملية امنية بكربلاء

2020/03/03 | 12:28 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن الحشد الشعبي، الثلاثاء، انطلاق عملية تفتيش لـ"عين التمر" في كربلاء، بعد معلومات لوجود نشاط لتنظيم داعش.وقال قائد عمليات الفرات الأوسط للحشد الشعبي علي الحمداني، في حديث ورد لشفق نيوز، "في الساعة السادسة صباحا انطلقت عمليات مسح وتفتيش منطقة عين التمر بمشاركة القوات الأمنية، عقب معلومات عن تحركات بسيطة للدواعش في تلك المناطق".وكان تنظيم داعش الإرهابي، تبنى في سبتمبر ايلول الماضي انفجاراً أدى لمقتل 12 شخصا قرب مدينة كربلاء.ووقع الهجوم الذي تبناه "داعش" عند مدينة كربلاء جنوب بغداد، حيث تم بتفجير عبوة ناسفة في حافلة صغيرة أثناء مرورها عبر نقطة تفتيش تابعة للجيش العراقي، على بعد نحو 10 كيلومترات جنوب كربلاء في اتجاه بلدة الحلة.واعقب ذلك عمليات تفتيش تجريها القوات العراقية والحشد الشعبي لتعقب خلايا تنظيم داعش المنتشرة بين محافظة الانبار وحدود كربلاء المتلاصقة.

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