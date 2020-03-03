ميسي لم يسجل في الريال منذ رحيل رونالدو.. ما رأي الخبراء؟

2020/03/03 | 12:30 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رقما سلبيا منذ رحيل غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد وانتقاله إلى يوفنتوس صيف عام 2018، حيث لم يسجل قائد برشلونة أي هدف خلال ست مواجهات كلاسيكو بين الفريقين.

وفشل ميسي (32 عاما) الأحد في إنقاذ برشلونة من براثن الهزيمة أمام الريال الجريح بعد تلقيه هزيمتين متتاليتين.

والطريف أن آخر أهداف ميسي في شباك الملكي سجله في آخر كلاسيكو شارك فيها رونالدو، قبل انتقاله إلى يوفنتوس منذ 18 شهرا، حيث انتهت المواجهة التي أقيمت في 6 مايو/أيار 2018 بالتعادل 2-2، وسجل كل من ميسي ورونالدو هدفا لفريقه.

ومنذ تلك المواجهة خاض برشلونة ست مباريات أمام الريال، منها أربع في الدوري الإسباني وواحدة في الكأس، وسجل فيها 12 هدفا لم يكن لميسي أي هدف فيها رغم تفوق برشلونة على الريال منذ رحيل رونالدو، حيث فاز في ثلاث مباريات مقابل فوز واحد للريال وهو فوز أمس فقط.

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