بلاسخارت تلتقي غوتيريش وتقدم افادتها بجلسة خاصة لمجلس الامن عن العراق اليوم

2020/03/03 | 12:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ممثلته الخاصة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق [يونامي]، جينين هينيس-بلاسخارت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

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