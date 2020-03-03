2020/03/03 | 12:34 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أكدت وزارة الصحة إطلاق خمسة ملايين دولار لمواجهة فيروس كورونا.

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