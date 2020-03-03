2020/03/03 | 12:34 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد استقبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ممثلته الخاصة في العراق ورئيسة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، جينين هينيس-بلاسخارت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.وذكر بيان ليونامي تلقته “يس عراق” أن “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيعقد جلسة بشأن الوضع في العراق اليوم، في تمام الساعة العاشرة صباحاً بتوقيت نيويورك (السادسة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بلاسخارت تلتقي غوتيريش وكلمة مرتقبة حول العراق في مجلس الأمن) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بلاسخارت تلتقي غوتيريش وكلمة مرتقبة حول العراق في مجلس الأمن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).