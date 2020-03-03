2020/03/03 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مهند_عبد_الحميد استقالة خمسة أعضاء من مجلس بلدية رام الله، على خلفية المطالبة بتعليق عضوية ورئاسة الجمعية الاقليمية والمحلية الاورومتوسطية (أرلم) التي انتخب لرئاستها المهندس موسى حديد في مؤتمر برشلونة في كانون ثاني/ يناير الفائت احتجاجا على عضوية مستوطنة مودعين في الجمعية.الاستقالة ورد المجلس البلدي عليها اثارا جدلا فلسطينيا كبيرا حول التطبيع واشكالياته.في البداية يجوز القول انه من الطبيعي وجود آراء ومواقف ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#مهند عبد الحميد - الحلقة المفقودة في الموقف من التطبيع) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#مهند عبد الحميد - الحلقة المفقودة في الموقف من التطبيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).