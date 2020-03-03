2020/03/03 | 12:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جاسم_محمد_كاظم العراق ...مسرحية كوميدية لا تحتاج إلى عادل أمام المسالة طالت واتسعت كثيرا أكثر من المألوف وفي أخر الأمر هرب محمد توفيق علاوي من التكليف كما هو متوقع بمشهد اضحك الكثير من المشاهدين والمطالبين بالتغيير الشامل .فالسلطة في العراق تمتلك الكثير من المقومات لبقائها حية أكثر من اللازم ولهذا فهي تستخدم وسائلها الضرورية تباعا واحد ة بعد الأخرى للضحك على م......

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