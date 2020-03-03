مدير ناحية البغدادي لـ”العهد نيوز”: إطلاق سراح القيادي في الحشد الشعبي معدي العبيدي

2020/03/03 | 12:35 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق اعلن مدير ناحية البغدادي بمحافظة الانبار شرحبيل العبيدي، اليوم الثلاثاء، عن اطلاق سراح قيادي في الحشد الشعبي معتقل لدى القوات الامريكية .وقال العبيدي في حديث لـ”العهد نيوز”، ان “القوات الامريكية اطلقت سراح القيادي في الحشد الشعبي وشيخ عشيرة البو عبيد في الانبار الشيخ معدي العبيدي الذي اعتقل من قبل قوة […]

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