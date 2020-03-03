2020/03/03 | 12:37 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة ...أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية عن قيامها بتنفيذ عملية ضبط حالة تلاعب وتزوير في أحد العقارات ونقل ملكيته في محافظة البصرة، مبينة أن قيمة العقار العائد لأحد المواطنين تصل إلى (3,000,000,000) مليارات دينار

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تضبط تلاعباً وتزويراً بملكية عقار بــقيمة 3 مليارات دينار في البصرة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تضبط تلاعباً وتزويراً بملكية عقار بــقيمة 3 مليارات دينار في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).